У 34-і роковини трагедії на ЧАЕС Прем’єр-міністр Денис Шмигаль побував у зоні відчуження, на проммайданчику станції, вшанував пам'ять усіх загиблих внаслідок катастрофи, зустрівся з рятувальниками та вогнеборцями лісових пожеж, що вирували навколо.
Разом із главою держави Володимиром Зеленським вони поклали квіти до Пам’ятника Героям Чорнобиля. Прем’єр-міністр висловив велику вдячність усім, хто ціною власного життя та здоров’я врятував мільйони людей не лише в Україні, а й за її межами, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
А рятувальникам і вогнеборцям Денис Шмигаль подякував за їхню невтомну працю у боротьбі з вогняною стихією, а віддану роботу й щоденний подвиг. А Президент вручив 22-м рятувальникам державні нагороди.
«Понад тисячу людей залучено до ліквідації пожежі. Ми дякуємо вам і усім тим, хто поруч з вами стоїть пліч-о-пліч і робить цю складну роботу. У річницю трагедії на ЧАЕС ми передаємо слова вдячності всім ліквідаторам. Символічно, що саме 26 квітня ви отримали від Президента державні нагороди», – сказав очільник уряду.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»