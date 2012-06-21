6 травня на засіданні уряду було ухвалено важливе рішення щодо встановлення у 2020 році розмірів грошової допомоги для компенсації вартості путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку людей, постраждалих у наслідок Чорнобильської катастрофи. Така компенсація буде відбуватиметься шляхом безготівкового перерахунку коштів санаторно-курортним закладам оздоровлення й відпочинку.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду 6 травня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, цим рішенням буде охоплено близько 24 тисяч українців, які зможуть оздоровитися у санаторно-курортних закладах країни.
6 травня уряд розпочав реалізацію соціальної програми для представників малого та середнього бізнесу. Йдеться про підтримку в умовах карантинних обмежень сімей малих підприємців, які виховують дітей. Отже, ФОПи, які працюють на спрощений системі оподаткування і належать до 1 та 2 груп платників ЄСВ, саме з 6 травня зможуть скористатися можливістю отримати державну допомогу на кожну дитину до 10 років.
Таку допомогу виплачуватимуть за зверненням одного з батьків або опікуна з числа фізичних осіб-підприємців. Розмір допомоги: для дітей віком до 6 років – 1779 гривень на місяць, від 6 до 10 років включно – 2218 гривень.
Для зручності громадян Мінсоцполітики розробило й впровадило соціальний сервіс на сайті міністерства, через який можна подати заяву й документи в електронному вигляді. Тим, хто не може зробити це онлайн, пропонується подавати документи через скриньку для кореспонденції в органах соцзахисту населення за місцем проживання, або надіслати ці документи туди звичайною поштою.
Рішення про призначення допомоги ухвалює орган соцзахисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.
Також оперативно оформити таку заявку можна за допомогою мобільного додатку через портал «Дія».
Марина Лазебна зазначила, що за розрахунками фахівців міністерства, скористатися такою допомогою зможуть близько 300 тисяч родин ФОПів, які виховують близько 400 тисяч дітей.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»