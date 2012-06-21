Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Лісова пожежа, яка кілька тижнів бушувала у Чорнобильській зоні, знищила не лише тисячі зелених насаджень, а й сотні, якщо не більше, тварин та птахів. Не оминуло лихо і двох лосят, які, швидше за все, лишилися без опіки батьків і за допомогою прийшли до людей. Місцеві мешканці прихистили на деякий час лосят і звернулися «гарячою лінією» до Центру порятунку диких, екзотичних та домашніх тварин «Добрий дім Фельдмана».
В новому домі чотириногих малят зустріли та оглянули ветеринари і, на щастя, не виявили ніяких травм окрім пережитого великого стресу.
Маленькі самочка і самець нині проходять реабілітацію у мультикомплексі, добре себе почувають і аж ніяк не скаржаться на апетит. Згодом, коли малюки зовсім оговтаються, їх переведуть у великий природний вольєр, а після цілковитої реабілітації за умови повної безпеки повернуть у рідний ліс, в дику природу.
Маленьким лосям в екопарку має бути комфортно і не скучно, адже тут вже проживає пара дорослих лосів — Мирон та Варвара. До слова також сказати, врятовані лосенята мимоволі стали учасниками процесу реалізації меморандуму, укладеного Фельдман Екопарком та Міністерством екології та природних ресурсів України щодо збереження популяції лося на території нашої країни і відновлення біологічного різноманіття в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.