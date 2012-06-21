Протягом трьох днів у курортному Скадовську на Херсонщині тривав XVI Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри». Цього року для участі зареєструвалися 563 конкурсанти. Після двох відбіркових турів до півфіналу пройшло 50 вокалістів і вокальних груп віком 6—16 років, які виборювали перемогу.
Оцінювало виступи учасників журі, до складу якого увійшли народний артист України Олександр Пономарьов, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль, композитор і продюсер Руслан Квінта, директор музичної школи і викладач вокалу Олена Савінова, генеральний продюсер каналу М1 Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, продюсер Олена Мозгова, а також продюсер телеканалу М2 Роман Муха.
Засновник фестивалю Микола Баграєв поділився: «Цього року «Чорноморським Іграм» виповнилося 16 — це як випускний клас. Продовжуємо нашу історію і бачимо свою місію в тому, щоб допомагати дітям. Цей фестиваль — чудовий майданчик для реалізації творчих амбіцій конкурсантів. Тут вони мають змогу здобути досвід, відвідати майстер-класи українських зірок і відчути себе справжніми поп-виконавцями. Вражає високий рівень підготовки учасників».
Першого дня для учасників і глядачів фестивалю виступали колишні випускники «Чорноморських Ігор» АLYOSHA, Тіна Кароль, ТаmеrlаnAlena. Тоді ж відбувся півфінал вокального конкурсу. У суботу — фінал, у неділю — вокальна битва за Гран-прі і гала-концерт.
За 15 років існування випускниками фестивалю «Чорноморські Ігри» стали багато популярних нині виконавців: Надія Дорофєєва, Настя Каменських, Кирило Туриченко, Юлія Саніна, Михайло Хома (DZIDZIO), MamaRika.
Цього року Гран-прі дістався співачці з Броварів Еліні Іващенко, яка виступила з композицією Бейонсе «Listen». Еліна — переможниця шоу «Голос. Дiти-3», в якому її наставницею була Тіна Кароль.