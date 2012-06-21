У рамках проєкту «Велике будівництво» розпочато реконструкцію споруд стадіону «Нива» у Станиці Луганській. Тут буде облаштоване нове баскетбольне поле, збудовано міні футбольне поле зі штучним покриттям та виконають замощення бігових доріжок навколо футбольного поля новим сучасним гумовим покриттям. Зараз будівельники демонтують старе покриття бігових доріжок та ведуть розмітку під будівництво міні футбольного поля.
«Майже 200 мільйонів спрямовано на реконструкцію 14 освітніх та спортивних об’єктів області за проєктом «Велике будівництво», – повідомляє заступник начальника управління капітального будівництва департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА Роман Абраменко.
За його словами, фінансування трьох з цих об’єктів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 11 – з державного фонду регіонального розвитку. По 11 проєктам роботи було розпочато в попередні періоди, по 4 – у 2020 році.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»