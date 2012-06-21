У Маріуполі у кінологічному центрі Національної поліції Донецької області відбулася чергова ротація зведеного загону кінологів. У зону проведення АТО приїхали у відрядження дев’ять службових псів із кінологічних центрів Полтави, Вінниці, Сум, Закарпаття, Чернівців, Тернополя та Рівного. П’ятеро натреновані на пошук боєприпасів та зброї, троє пошукові. Ще один спеціалізується на виявленні наркотиків.
Разом з правоохоронцями-кінологами прибулі собаки чергуватимуть на місцевих автостанціях і залізничних вокзалах, блокпостах. Вони допомагатимуть шукати зниклих людей, а також виїжджатимуть на місця скоєння злочинів.
Як уточнили у кінологічному центрі Національної поліції Донеччини, тут несуть службу 12 добре навчених і підготовлених псів, здатних виконувати складні завдання з пошуку людей, затримання злочинців, виявлення заборонених речовин. Їхній внесок у спільну справу переоцінити важко: з початку року завдяки чотирилапим помічникам правоохоронці вилучили з незаконного обігу 18 одиниць вогнепальної зброї, понад 4 тисячі боєприпасів, 149 вибухових пристроїв та 20 кілограмів вибухівки, а також 12 кілограмів наркотиків.