Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Дитяча кімната, у якій спали четверо дітей внаслідок нічної пожежі вигоріла вщерть, вогонь не залишив там жодної речі чи іграшки.
Це лихо трапилося в селі Гроза Шевченківського району на Харківщині о третій годині після півночі, коли сон у людей найміцніший. Однак, зачувши сморід їдкого диму, найстарша у сім’ї з дітей, змусила себе прокинутися та винесла меншеньких дітей з будинку, а потім розбудила дорослих.
Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, на час пожежі в помешканні окрім дітей знаходилося двоє дорослих — мама та її 42-річний товариш, який отримав опіки голови, рук, тулуба і дихальних шляхів. Його доставили в опіковий центр Харкова.