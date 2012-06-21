Благодійна організація «Фонд родини Нечитайло» офіційно передала чотири мікроавтобуси соціальним установам Черкаської області, зокрема Звенигородки, Золотоноші, Умані та Чорнобая. Це відбулося в межах партнерського проекту «Соціальні перевезення Черкащини», який реалізують департамент соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з благодійною організацією «Фонд родини Нечитайло».
Нові автомобілі мають змогу перевозити одночасно людей з особливими фізичними потребами та супроводжуючих осіб — соціального працівника, медиків чи родичів пасажира. Автомобілі спеціально обладнано для людей з особливими потребами, зокрема й тих, які пересуваються на візках. Тут є спеціальний зручний підйомник для візків, засоби фіксації для безпеки візочників, додаткове освітлення, обігрів, кондиціонер. Розраховані вони в середньому на 7 осіб залежно від їхньої категорії.
— Вулиці наших міст, їх транспортна інфраструктура часто не дружні до людей з особливими потребами, — зазначила директор благодійної організації «Фонд родини Нечитайло» Вікторія Миколаюк. — Особливо важко тим, хто пересувається на візку. Для них дістатися до соціальних, медичних або культурних закладів міста чи села — надскладне завдання. Важлива складова незалежності людей з інвалідністю — індивідуальна мобільність. Суспільству важливо забезпечити можливість людини в обраний час та зручний спосіб дістатися в потрібне місце.
Перший заступник голови ОДА Віталій Коваль розповів, що є сподівання продовжити реалізацію проекту наступного року. Уже зацікавилися можливістю придбати такий транспорт у Кам’янському, Шполянському та Черкаському районах. Реалізацію таких заходів вдається досягати саме завдяки вдалій співпраці органів влади з громадськими організаціями та меценатами.
— Такі автомобілі обов’язково мають бути в реабілітаційних центрах, — переконана керівник управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Галина Кучер. — Ми вдячні за таку підтримку. Уже напрацювали алгоритм роботи, маємо відповідне положення. Люди попередньо звертатимуться до відділення соціальної допомоги, де базується транспорт, записуватимуться, повідомляючи диспетчерську службу. Плануємо налагодити співпрацю з волонтерами, які допомагатимуть людям на візках.
А ось у Чорнобаї спецтранспорт обслуговуватиме здебільшого діток з особливими потребами. Таких у селищі більш як півтори сотні. Планують перевозити на авто й стареньких, зокрема інвалідів війни. На наступний рік для обслуговуючих потреб диспетчерської служби та водіїв уже передбачили 300 тисяч гривень.