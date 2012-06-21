Китайські астрономи з Державної обсерваторії заявили, що кордони Чумацького шляху майже на 26% ширше, ніж вважали раніше. Про це повідомила Китайська академія наук, передає УНН.
Дослідження проводились за допомогою найбільшого на планеті спектроскопа LAMOST.
Астрономи встановили, що доступний для огляду в нічний час галактичний диск в радіусі становить 19 кілопарсек.
Тож навколишня зоряна система, спираючись на результати дослідження, простягається майже на 38 кілопарсек (1,1—1,2 тисячі трильйонів кілометрів), а не на 30, як вважали раніше.
Однак, за їх словами, нові кордони Чумацького шляху не варто вважати абсолютними.
Нагадаємо, згідно з останніми вимірюваннями розміри галактики Чумацький Шлях становлять — 66,5 тис. світлових років.