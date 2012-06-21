Як Місяць обертається навколо Землі, а Земля – навколо Сонця, так і галактики, що складаються з мільярдів зірок, можуть обертатися відносно одна одної. Наприклад, галактику Чумацький Шлях, в якій знаходиться наша Сонячна система, оточують понад 50 дрібних галактик-супутників. Найбільша з них – Велика Магелланова Хмара, або ВМХ. Вона складається приблизно з 30 мільярдів зірок, у той час як Чумацький Шлях, як вважається, має понад 200 мільярдів зірок.
Группа дослідників з Каліфорнійського університету в Ріверсайді і декількох інших наукових центрів вважає, що деякі з карликових галактик-супутників Чумацького Шляху були «вкрадені» ним у Великої Магелланової Хмари. До такого висновку астрономи прийшли, порівнюючи результати теоретичних розрахунків еволюції галактик з експериментальними даними, отриманими з телескопа Гайя (Gaja). Однак важливо тут не те, що Чумацький Шлях прибрав до рук кілька карликових галактик, а те, що ці галактики раніше були супутниками ВМХ. Це припущення підтверджують сучасні космологічні моделі, які передбачають, що маленькі карликові галактики теж повинні бути оточені меншими галактиками-супутниками. Астрономам вперше вдалося вибудувати ієрархію утворення галактик до таких малих об'єктів.
Цілком ймовірно, що у Великої Магелланової Хмари виявляться й інші невідомі науці тьмяні галактики-супутники. Це дасть змогу вченим оцінити нову масу ВМХ і частку темної матерії в ній, але і поліпшить наші уявлення про те, як виглядав Чумацький Шлях, до того як ВМХ стала його супутником.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»