Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.
За останні 50 років у різних куточках планети спалахували війни та воєнні конфлікти різної інтенсивності, і в більшості з них брали участь і наші співвітчизники-українці — на догоду імперським амбіціям колишнього СРСР. Для нас, українців, найважчим підсумком афганської війни стали загибель побратимів, солдатів і офіцерів, зламані долі молодих людей, гіркота споминів про бої та втрати, констатував Петро Порошенко. 160 тисяч українців пройшли те пекло. І загартувалися в ньому. Там народилося бойове братерство. Майже кожен четвертий серед загиблих був українцем — понад 3300 людей, повідомляє департамент прес-служби АП.
Як Президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко пообіцяв завжди підтримувати ініціативи громадського руху ветеранів бойових дій, спрямовані на збереження традицій військового братерства й консолідацію суспільства.