У вересні поточного року Звенигородська місцева прокуратура скерувала до судів Черкащини три позовні заяви за встановленими фактами самовільного зайняття земельних ділянок на території Лисянського та Катеринопільського районів загальною площею понад 70 гектарів.
Як повідомили в прес-службі прокуратури області, за розрахунками, проведеними фахівцями органів Держгеокадастру в Черкаській області, внаслідок порушення вимог земельного законодавства державі завдано збитків на суму майже 140 тисяч гривень.
Зокрема, у Катеринопільському районі за відсутності будь-яких правовстановлюючих документів фермерське господарство засіяло соняшником 26 гектарів земель державної власності, у Лисянському районі ділянки площею відповідно 11 та 35 гектарів двоє громадян самовільно використовують для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Згідно з вимогами прокурора відповідачам належить звільнити незаконно зайняті землі, які в подальшому мають бути ефективно використані державою в порядку, визначеному чинним законодавством.
Самовільне зайняття ділянок — одне з найсерйозніших порушень земельного законодавства. Воно завжди безпосередньо пов’язане з порушенням належних власнику прав на розпорядження земельною ділянкою, яке може бути реалізоване винятково ним. Тому, відповідно до законодавства, за самовільне зайняття земельної ділянки громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну відповідальність, а в разі завдавання значної шкоди її законному власнику — кримінальну відповідальність, передбачену ст. 197-1 Кримінального кодексу України.