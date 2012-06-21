Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книжок: Роман Сенчин. «Постоянное напряжение» та серії «Путешествие вокруг света» (видавець — ТОВ «Издательство «Э»). Наказ видано на підставі рішення експертної ради відомства з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо зарахування її до такої, яку не дозволено до розповсюдження в Україні.
У першій є пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора та війни. Один із її героїв, російський офіцер запасу, ностальгує за війною: «А вокруг… Вокруг Новороссия, Сирия… То один его однополчанин уехал в Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал он и с досадой на себя…» А далі — опис подій в Україні із пропагандистськими гаслами: «антигосударственный переворот в Киеве», «гибли люди, говорящие по-русски», «Надо вводить войска — защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!».
Інша не викликала питань щодо змісту, але у вихідних даних зазначено: «Отпечатано в России. Республика Крым». Саме через цю «помилку» в географії (Крим був, є і буде українським!) видання не отримали дозволу на ввезення і розповсюдження в Україні.
Загалом комітет надав суб’єктам господарювання дозволи на ввезення майже 10,5 тисячі найменувань видавничої продукції з держави-агресора, а також з тимчасово окупованих територій України. Є й 259 відмов, із них 30 — на підставі негативних висновків згаданої експертної ради.
Відділ новин «Урядового кур’єра»