Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Працівники КП «Черкасиводоканал» організували виявлення безоблікового споживання води з поливних мереж, виведених з підвальних приміщень. Нині інспектори та контролери підприємства проводять інвентаризацію мереж як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Протягом липня-серпня перевірено 413 будинків. Системна робота триває третій рік поспіль. Щодня КП подає для споживачів близько 70 тис. кубічних метрів питної води, з якої 20-25% втрачається у зв’язку з несанкціонованими приєднаннями та безобліковим водоспоживанням. Це призводить до підвищення тарифу, адже за втрачений обсяг платять усі.
Саме для цього працівники служби обліку реалізації води і стоків, проаналізувавши споживання води, згідно з графіком обстежують та попереджають власників про порушення. Вони складають акти та розсилають листи керуючим будинками СУБ, ОСББ та ЖБК з вимогою обладнати засобами обліку свої поливні крани. Особливо зловживають черкащани безобліковим використанням води у літній період. Мешканці багатоповерхівок поливають прибудинкові території, миють автотранспорт та використовують питну воду в інших цілях.