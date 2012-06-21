Українські біатлоністи завершили виступ на чемпіонаті Європи у Ріднау (Італія) золотими нагородами у змішаній естафеті.
Юлія Журавок, Ірина Варвинець, Артем Прима та Дмитро Підручний, витративши на 8 вогневих рубежах лише 6 додаткових патронів, фінішували 28 січня, у неділю першими серед 20-ти команд.
Український квартет випередив на 11,7 секунди росіян та на 33,2 секунди – норвежців.
В активі української збірної три нагороди чемпіонату Європи – раніше Ірина Варвинець виграла золоту медаль у спринті і «срібло» – у гонці переслідування.