Вчені назвали ТОП-5 продуктів, найкращих спалювачів зайвого жиру в організмі. Вони сприяють активізації лімфотоку, кровообігу та метаболізму.
Перше місце за артишоками. У них, крім харчових волокон, великий вміст антиоксидантів. При вживанні цього продукту активізується утворення жовчі.Вона необхідна, щоб травлення стало більш інтенсивним. Крім того, артишоки мають сечогінну дію. Вони стабілізують рівень холестерину в крові і ефективно виводять токсини.
На другій позиції серед поглиначів жиру знаходиться грейпфрут. У ньому низький вміст калорій. Цей фрукт має здатність до регулювання процесу з травлення їжі. Він захищає від переїдання і допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.
Потім у рейтингу йдуть спеціальні білки, які містить молочна сироватка. З допомогою них активізується обмін речовин. Крім того, з’являється можливість нарощування м’язів.
Четвертий рядок займає зелений чай. Він містить епігаллокатехін галат,що очишає організм і оздоровлює печінку.
Завершує «п’ятірку» кайєнський перець. У ньому є речовини, що позитивно впливають на артерії, не допускаючи скупчення згустків крові і тромбів.
Вчені впевнено заявляють, ці продукти дуже ефективні у спалюванні жиру.