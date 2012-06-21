Дефіцит вітаміну B12 може викликати сильну втому, брак енергії і анемію, що, в свою чергу, може призвести до ускладнень роботи серця і легенів. Кращий спосіб уникнути втоми та інших проблем зі здоров'ям – включити в раціон продукти, багаті на вітамін B12.
Лікар Джош Акс перерахував 10 продуктів, які допоможуть боротися з такими симптомами, як втома. Насамперед, це яловича печінка, яка має дуже високий вміст B12. На другому місці – сардини, які також багаті омега-3 жирними кислотами. Як і сардини, скумбрія атлантична містить високий рівень B12 і омега-3. Четверте місце займає лосось, який має як B12, так і вітамін D. У п'ятірку кращих продуктів від втоми увійшов і сир Фета, це відмінне джерело вітаміну B12, вітаміну B2 і кальцію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»