Раки-лускунчики з сімейства Alpheidae отримали назву за те, що дуже голосно клацають клешнею. Одна клешня у них набагато більша за іншу, і клацають вони нею з такою силою, що можуть оглушити рибу, за розмірами навіть більшу за себе, або навіть розбити скляну банку. Приголомшену невелику рибу рак з'їсть, а велику – відлякає, щоб вона не з'їла його.
У статті в Biology Letters описується ще одна цікава властивість раків-лускунчиків – їх надзвичайна швидкість очей, здатний помічати дуже швидкі миготіння. Автори роботи стежили за роботою очей рака за допомогою вживлених у них електродів, які реєстрували електричні імпульси, що виникають у відповідь на мерехтливе світло. З’ясувалося, що очі рака Alpheus heterochaelis здатні розрізняти до 160 мигтіння в секунду (або 160 Гц). Це більше, ніж, наприклад, у голубів, які бачать до 143 мигтінь в секунду. (Людське око здатне розрізнити до 60 мигтінь на секунду. Йдеться насамперед про очі без урахування того, як мозок аналізує «очні» дані. Тільки деякі комахи обганяють раків-лускунчиків за швидкостю сприйняття. Раки живуть в норах на дні, у коралових рифах, в скупченнях морської трави, вода навколо далеко не завжди буває прозорою, так що для них вкрай важливо швидко помічати будь-який рух поруч з собою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»