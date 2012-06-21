Натуральні продукти, здатні придушити до 97% патогенів коронавірусної інфекції в організмі, виявили вчені з Інституту молекулярної вірусології Медичного центру Університету Ульма в Німеччині. Препринт статті про роботу вчених доступний на порталі bioRxiv.

Соки чорноплідної горобини і граната, а також зелений чай мають дезінфікуючий ефект. Як встановили фахівці, чорноплідна горобина на 97% пригнічує активність коронавірусу, а сік граната і зелений чай – на 80%.

Натуральні соки і зелений чай послаблюють COVID-19, оскільки створюють кисле середовище і містять рослинні поліфеноли, які чинять негативний вплив на вірус, відзначають дослідники.

Раніше лікарі повідомляли про продукти, які допомагають швидше видужувати при коронавірусі. У раціоні харчування обов'язково повинен бути присутнім багатий корисними жирами продукт. Наприклад, оливкова олія – нею можна заправляти легкі овочеві салати. Швидкому одужанню сприяє і білкова їжа. Якщо через хворобу немає особливої тяги до м'ясного або риби, експерти радять приготувати легкий суп з індички або овочів. А ось шоколад, булочки і взагалі солодкі продукти повинні виключитися з раціону до повного одужання організму.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»