Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді днями пройшла акція з ушанування пам’яті жертв «Іловайського котла». Майже без слів, але з відкритою душею і вдячною пам’яттю.
Ця акція вийшла повністю неформальною, адже людей навмисне не скликали, як це часто буває на офіційних заходах. Тим не менше їх прийшло десятки.
На Театральній площі обласного центру зібралися ті, хто вважає дату 29 серпня – День пам’яті загиблих українських військових під час військової операції, яка призвела до жертв десятків бійців, а багато опинилися в ворожому полоні – дуже важливою. Прийшли колишні учасники АТО і сьогоднішні – ССО України, родини бійців, волонтери. Багато перехожих зупинялися, щоб віддати шану загиблим.
Саме бійці 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, постійним місцем дислокації якої є Мукачеве, забезпечували вихід із прориву котла в Іловайську. Попри те, що чимало їх полягло, бойове завдання з виходу з оточення було виконане, за що ряд солдатів і офіцерів отримали високі бойові нагороди, а тодішній командир бригади полковник Сергій Шаптала нагороджений званням Герой України.
Поминальне богослужіння провели священики Української православної церкви Київського патріархату. Представник Спілки учасників бойових дій «Об’єднані війною» Микола Марчишак, подякуваши всім, хто прийшов, сказав: «Ми всі маємо усвідомити, що відбувається у нашій країні. На жаль, уже п’ятий рік триває війна, а багато людей досі питають: за що воюють хлопці на Сході? Ми чітко повинні розуміти, що росіяни – наші кровні вороги, а не старший брат. Підлі і підступні, яким не можна довіряти. Згадати Іловайські домовленості про «зелений коридор», який перетворився у «котел», і не робити більше таких помилок. А воюють українці не за когось з владних кабінетів та таке інше, а за свою землю, за рідних, за Україну!».
В хвилини мовчання зазвучала траурно-героїчна «Плине кача…». І мало хто втримав сльози …
Горіли свічі. Волонтерки Руху підтримки закарпатських військових поклали соняшники, які є одним із символів трагедії Іловайська. Бо ж трагедія сталася тоді, коли на цвіли ці «квіти сонця»…