Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Ажіотажний попит на деякі продукти харчування на початку пандемії, як і слід було очікувати, виліз боком самим покупцям. Особливо це стосується так званих «антигрипозних» продуктів: лимонів, часнику та цибулі. Сплеск такого попиту можна пояснити — з часів спалахів грипу населення переконане, що згадані продукти мають певну противірусну дію (науковці це не підтверджують, але й не заперечують). Втім те, що начебто мало б допомогти здоров’ю людей, виявилося згубним для їхніх гаманців.
Зокрема, ціна цибулі зросла за офіційними даними на 60%, за власними спостереженнями — майже втричі. Тож закордонні експортери цього овочу, приваблені сприятливою кон’юнктурою на українському ринку, злітаються до нас, мов стерв’ятники на падло.
Як повідомляють експерти аналітичного порталу EastFruit, на українському ринку вже з’явилася цибуля з Казахстану й Узбекистану. А тепер з’явилися пропозиції з Нідерландів та Росії. Останнє виглядає дещо дивним, адже у самій Росії цибуля не така вже дешева, але у нас — все одно вдвічі дорожча. Не кажучи вже про те, що звідти вже експортують до нас картоплю, тобто, можна використати вже налагоджені логістичні мережі. До речі, тепер зрозуміло, звідки береться картопля такої огидної якості у деяких наших супермаркетах…
Експерт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак зазначає: до російської цибулі, як і до картоплі, є суттєві претензії щодо якості (воно й не дивно, у нас клімат більш сприятливий для вирощування цибулі, ніж у них). Більш якісну цибулю за такою ж ціною чи навіть дешевше можна закупити у Нідерландах чи Польщі, ще дешевше — у Казахстані і геть дешево — в Узбекистані. Щоправда, у такому разі логістика виходить дорожча, та все одно їхні пропозиції — більш привабливі.
Це дуже суттєво, адже, як зауважує Андрій Ярмак, доходи населення через коронавірус і пов’язаний з ним карантин суттєво впали. Тепер покупці вже не ладні хапати все, що трапилося під руку, за будь-яку ціну, а починають придивлятися до цінників набагато ретельніше і порівнювати вартість із якістю.