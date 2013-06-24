Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск DOT-Chain Defence — інноваційної цифрової платформи, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони.

DOT-Chain Defence працює як сучасний маркетплейс, що дає змогу оперативно замовляти та доставляти зброю без зайвої бюрократії. У пілотному запуску візьмуть участь десять бригад ЗСУ, на що Міноборони надало Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — і інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Як пояснив очільник Міноборони, кожна військова частина матиме змогу обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії: тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

«DOT-Chain Defence — це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Її розроблено на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність», — заявив Рустем Умєров, повідомляє Міноборони.