Аби надихнути українців здобувати цифрові навички (бо нині 53% наших громадян володіють такою грамотністю нижче базового рівня), Міністерство цифрової трансформації оголосило Місяць цифрової грамотності. Масштабна інформаційна кампанія відбуватиметься в межах національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» протягом листопада 2021 року.

«Проєкт підтримки Дія», що впроваджується ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції, і перелік партнерів постійно оновлюється. Інформаційним партнером став Facebook. Стратегічний партнер — Фонд Східна Європа», — інформує пресслужба Мінцифри. У відомстві закликають лідерів думок і соціально відповідальні компанії долучатися до ініціативи.

Упродовж місяця спільно з партнерами Мінцифри розповідатиме про цифрові компетентності й проводитиме інтерактивні квестові завдання на вивчення кожної з компетентностей. У соцмережах будуть конкурси на тему цифрової грамотності з подарунками. Організовуватимуть освітні онлайн-події. Презентуватимуть покрокові інструкції використання онлайн-сервісів. Буде організовано національний тест із цифрової грамотності, Цифрограми для громадян і вчителів, медиків, держслужбовців.

Спеціально для Місяця цифрової грамотності розроблено набір промоматеріалів. А інформацію про активності в межах місячника можна буде відстежувати в соцмережах за хештегом #DigitalMonth.

Мінцифри нагадує, що одна з його стратегічних цілей — навчити 6 мільйонів українців цифрової грамотності за три роки.

Зважаючи на актуальні питання сьогодення, Мінцифри в Києві в центрах вакцинації запускає пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів. Людей навчатимуть генерувати СOVID-сертифікат за адресами: Центральний залізничний вокзал (площа Вокзальна, 1), ТЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12). Незабаром розпочнуть роботу ще два пункти.

Нині отримати COVID-сертифікат у Дії стало простіше — більше не потрібен електронний підпис. Тепер слід зайти в застосунок чи портал, натиснути «Отримати сертифікат», дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я у Дію — і все. Сертифікат згенерується.