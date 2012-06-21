Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У нашій країні можуть зрости в ціні товари, які називаємо цифровою технікою. Йдеться про смартфони, ноутбуки, принтери та… офісний папір. Вони можуть стати на 5% дорожчими, ніж зараз. Це, як повідомляють джерела у Європейській бізнес-асоціації, станеться в тому випадку, коли набуде чинності закон про управління майновими правами.
Таким документом регламентується стягування так званого збору за приватне копіювання.
Логіка ухвалення такого закону полягає в тому, що автори різних видів контенту повинні отримувати свою певну винагороду за те, що власники гаджетів завантажують на них поки що безкоштовно різну продукцію — музику, художні фільми, електронні книги тощо.
У вищезгаданому законопроекті регламентується: для того, щоб подолати таку несправедливість по відношенню до власників контенту, імпортери техніки, які її завозять та розпродують у магазинах, повинні враховувати у ціні техніки і цей збір за таке приватне копіювання.
Однак у Європейській бізнес-асоціації вважають, що такий збір не можна вводити, бо це однозначно призведе до подорожчання цифрової техніки.
Натомість, в Українському музичному альянсі вважають, що розмір такого збору треба підвищити втричі чи, навіть, учетверо. Аналітики альянсу сходяться на тому, що така практика широко застосовується в різних країнах світу.