Днями компанія «Хуавей Україна» провела церемонію посвяти 10 найкращих українських студентів технічних спеціальностей в учасники освітньої програми «Насіння для майбутнього». Її мета — підтримати талановиту молодь, яка будуватиме цифрове майбутнє України. Проект реалізується в Україні з 2016 року і передбачає відвідання КНР для вивчення новітніх телекомунікаційних технологій. Цього року в Пекіні та Шеньчжені побувають представники дев’яти вишів із семи українських міст. Географія розширилася: торік у підборі брали участь три київські університети, а цьогоріч висувати кандидатів мали змогу 38 вишів, де вивчають телекомунікації, з усіх областей.
Нині студенти-переможці Максим Болотний із Запорізького національного технічного університету, Євген Бондаренко з Державного університету телекомунікацій, Наталія Гвоздецька і Дмитро Ніколайчук з Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ганна Горбачова з Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова, Анастасія Кольцова з Національного гірничого університету, Назар Лаврик зі Львівської політехніки, Максим Лебединський з Донецького національного технічного університету, Денис Роговий з Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Владислав Семенов з Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка студіюють китайську мову. Програма перебування в КНР, розрахована до 4 листопада, передбачає відвідання Великого китайського муру та Забороненого міста. А головна освітня мета — навчання побудови мереж 4G, що актуально з огляду на плани України запровадити цей стандарт зв’язку, а також хмарні та бездротові технології.
«Вони ознайомляться з новими телекомунікаційними технологіями і зможуть переконатися, що обрали правильній фах. Ці хлопці й дівчата здатні зробити життя в Україні більш технологічним і комфортним. Не важливо, в якій компанії вони працюватимуть, головне, що вони залишаться в галузі», — наголосив директор «Хуавей Україна» Чжоу Хаодзе.
А представник департаменту навчально-виховної роботи КПІ імені Ігоря Сікорського Тетяна Хижняк зазначила, що співпраця з «Хуавей Україна» активно розвивається. Цього року компанія надала 26 стипендій для найкращих студентів, долучалася до фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge. Повернутися з китайського стажування з креативом, натхненням і новими знаннями про інформаційно-комунікаційні технології закликала студентів декан факультету телекомунікацій ДУТ Наталя Коршун.