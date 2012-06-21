Державний архів Миколаївської області презентував підсумки виконання проєкту «Історія Миколаївщини 60—70-х років ХХ ст. у кіно- та фотодокументах. Оцифрування документів у держархіві Миколаївської області». Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Презентація зацікавила журналістів і студентів, державних службовців та представників громадськості.
За словами директорки державного архіву у Миколаївській області Лариси Левченко, проєкт складається з двох напрямів: «Перший полягав в оцифруванні фотоколекції архіву, яка налічує понад 25 тисяч найменувань фотосюжетів. За кожним найменуванням — від одного до 24 кадрів фотонегативів. До початку проєкту архівісти власними зусиллями оцифрували 8 тисяч негативів. На сьогодні у цифровий формат переведено вже понад 11 тисяч негативів».
Щоб повністю завершити переведення в цифровий формат усієї фотоколекції архіву, до кінця жовтня цього року миколаївські архівісти мають намір оцифрувати ще понад 4 тисячі найменувань сюжетів (негативів). Уже зараз понад тисячу фотографій можна побачити на вебсайті держархіву, де 40 сторінок заповнено фото. Другий напрям полягає в оцифруванні кінодокументів. Отже, незабаром на вебсайті архіву відвідувачі побачать нові кіносюжети з історії краю, а миколаївські тележурналісти зможуть використовувати у своїх історичних програмах сюжети, які зняли їхні попередники.
Після завершення проєкту державний архів Миколаївської області продовжить оцифровувати кінодокументи. Нині порушують питання про необхідність створення фотокаталогу в цифровому форматі, який з вебсайту архіву зможе бути цілодобово доступний для дослідників та користувачів. Отже, завдяки зусиллям архівістів старі фото- і кінодокументи поступово крокують у цифрову еру.