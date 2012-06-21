Меморандум із чотирма найбільшими операторами мобільного зв’язку на реорганізацію радіочастот у діапазоні 900 МГц підписав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Це дасть змогу забезпечити всю територію України максимальним покриттям високоякісного мобільного зв’язку рівня 4G, а також надати широкосмуговий доступ до інтернету. Оператори отримають конкурентні умови, за яких змагатимуться за вищу якість інтернету. «Як результат, у компаній з’являться нові можливості для інвестицій та розширення набору послуг, а в українців — високоякісний зв’язок у селах і на дорогах. Кожен куточок України буде покрито мобільним зв’язком та інтернетом», — прокоментував Олексій Гончарук.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що одне із завдань міністерства — до 2022 року 90% населених пунктів України, зокрема найвіддаленіших селищ, забезпечити високоякісним швидкісним інтернетом. Він повідомив, що завдяки меморандуму в березні 2020 року буде переоформлено ліцензії, що сприятиме поширенню 4G навіть у маленьких селах.