Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Російську Федерацію, якщо вона й надалі продовжуватиме свою агресивну політику, спрямовану на ескалацію напруги у світі, можуть відключити від міжнародної системи платежів SWIFT. Про це повідомив посол України у США Володимир Єльченко.
Однак, за його словами, нині у керівництва різних країн світу щодо цього є, так би мовити, дуже обережна позиція сторін. Утім, як вважає дипломат, якщо Росія й надалі так себе поводитиме, то вона дочекається й цього.
Нагадаємо, що розмови про це точилися ще з весни 2020 року. Самі ж російські експерти, зазначають, що такий негативний сценарій цілком можливий.
До того, за інформацією провідних російських економістів, РФ до відключення від SWIFT є не готовою, адже завдання, які надавалися різними державними структурами для банків та організацій, скеровані на дедоларізацію російської економіки, повністю не виконано.
Втім, упродовж останніх років, коли діяли економічні санкції країн Заходу проти РФ, у Росії було створено національну платіжну систему, у якій працює російська платіжна картка «Мир». Начебто, як зазначають російські джерела, її приймають для розрахунків і за кордоном.
Російські банкіри впевнені, що з 2016 по 2018 роки кількість операцій, які було проведено через національну платіжну систему, збільшено з 25 до 54%.
Нагадаємо, що випадки відключення від сервісів SWIFT у світі були далеко не раз. Так, у 2017 році таке було застосовано щодо Північної Кореї, а у 2012 році – щодо Ірану.