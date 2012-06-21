Перші шість нових машин моделі Renault Duster уже в області.
Службовий автотранспорт закупили за рахунок субвенції з державного бюджету. Машини передадуть у медичні амбулаторії сільської місцевості.
«Ми активно почали будувати нові сільські амбулаторії. Роботи йдуть за графіком, це будуть енергоефективні будівлі, забезпечені сучасним обладнанням. У комплекті до них надаються ще й медичні автомобілі. Першу партію ми вже отримали. Це шість нових машин моделі Renault Duster. Найближчим часом очікуємо ще дві», – розповів «УК» виконуючий обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»