За переказами, на території Яблунівського лісництва Лисянського лісгоспу на Черкащині у прадавні часи стояв табір Водяницької козацької сотні. А біля табору протікав струмок, вода в якому була смачною й чистою, як сльоза. Для козаків цей струмок і був головним джерелом, з якого черпали живильну прохолоду. Воду застосовували не лише в побуті, а й промивали нею рани після численних походів. Окрім того, як стверджують місцеві жителі, вода зі струмка додавала воїнам сили, здоров’я, віри і наснаги.
Лісівники недавно відновили цілюще джерело, яке тривалий час було занедбане. Нині майстри лісгоспу облаштували тут дерев’яний місточок, аби зручно було підійти до нього, та сходи, а також встановили альтанку. Сьогодні ця криничка привертає увагу не лише місцевих, а й відвідувачів гірськолижного курорту «Водяники». Тож усі охочі мають змогу попити цілющої води і доторкнутися до історії рідного краю.