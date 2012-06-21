Згідно з календарним планом, 15 жовтня в Україні офіційно розпочато опалювальний сезон. Соціальні об’єкти, до яких належать школи, дитсадки, лікарні, підключать до тепла в разі зниження температури в приміщеннях до 16 градусів. А житловий фонд — за зовнішньої температури повітря нижчій, ніж 8 градусів, протягом трьох діб.
Як неодноразово підкреслював Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Україна вперше за останні роки повністю готова до опалювального сезону — створено достатні запаси палива. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на вересень у підземних сховищах було 14,8 мільярда кубометрів природного газу, що на 2,3 мільярда більше від торішнього показника. Запаси вугілля сягають 1980,5 тисячі тонн, що на 568,3 тисячі тонн перевищують показники 2016-го.
В уряді підкреслюють, що забезпечення споживачів теплом і гарячим водопостачанням належить до безпосередньої та повної відповідальності місцевої влади. Так само, як і формування тарифів за спожиті енергоносії. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово підкреслював, що підстав для підвищення ціни на газ в Україні немає. Саме тому, впевнений Прем’єр, на місцях не можна допустити зростання цін на тепло й гарячу воду, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Розраховую, що місцеві керівники відповідально поставляться до цього і не дозволять собі жодних підвищень», — наполягає Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»