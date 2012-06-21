Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Суд на 4 роки 6 місяців позбавив волі мешканця міста Рубіжне Луганської області за ст. ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння терористичній організації). У кримінальному провадженні щодо цього інформатора терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» процесуальне керівництво та підтримане державне обвинувачення здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.
За повідомленням прес-служби прокуратури Тернопільської області, під час судових слухань встановлено, що 54-річний житель Луганщини за власної ініціативи почав співпрацю з терористами, а саме збирав дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування й чисельності підрозділів і військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань, залучених до проведення антитерористичної операції. Зокрема, інформатор передавав вказані дані телефоном учасникам так званих «ДНР» і «ЛНР» під час перебування в м. Рубіжне та інших населених пунктах Луганської області.