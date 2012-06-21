Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво Нацкомісії з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) сьогодні спростувало інформацію про те, що від неї надходили будь-які пропозиції щодо підвищення цін на електричну енергію для населення.
Нагадаємо, що вчора, 5 травня, саме про це на засіданні комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко. Тоді ним було представлено бачення ситуації навколо вирішення проблем, пов’язаних із розвитком відновлювальних джерел енергії.
За словами Дмитра Коваленка, підвищення цін на електрику для населення разом з ліквідацією пільгового тарифу, дасть змогу отримати до державної скарбниці додаткових 50 мільярдів гривень на рік. Йшлося про збільшення тарифу для населення на використані ним перші 100 кВат.
Однак сьогодні керівництво НКРЕКП заявило, що такого поки робити не треба, адже тарифи для населення нині формуються та регулюються, згідно зі спеціальним рішенням Кабінету Міністрів України. Така нова модель ринку, як неодноразово зазначав «Урядовий кур’єр», працює із 1 липня 2019 року.
У той же час у сьогоднішній заяві НКРЕКП йдеться про те, що установа цілком розуміє, що перехресне субсидіювання промисловістю населення, яке сплачує за електроенергію набагато менше, ніж підприємства та компанії, треба докорінно змінювати. До речі, як зазначають енергетичні експерти, такого перехресного субсидіювання немає у розвинених країнах.