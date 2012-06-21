Ціни на житло в Україні продовжують зростати. Місяць тому «Урядовий кур’єр» писав у своїй аналітичній статті про масове зростання вартості житла в нашій країні на 8–15% у залежності від міст. Проте ця негативна тенденція триває й надалі.
За останній місяць ціни на квартири зросли в середньому ще на 1%. У Києві ціни на ще не здані однокімнатні квартири площею до 40 квадратних метрів стартують від 40 тисяч доларів.
Проте таке житло розміщено у будинку з енергозберігаючими технологіями. Компанії все частіше пропонують такі квартири на виплат до 7 років, де до введення будинку в експлуатацію, пропонується безвідсоткова розстрочка.
Менеджери з продажу київських компаній зазначають, що нині потенціальні покупці первинної нерухомості все частіше шукають вигідні варіанти не у Києві, а у приміських зонах — Броварах, Борисполі, Ірпені, Вишгороді та Вишневому. Дійсно, ціни у цих пристоличних містах на 40–100% нижчі за київські, проте і там чимало дуже дорогих варіантів.
Однак, як зазначив «Урядовому кур’єру» аналітик ринку Володимир Майстренко, за причини великої конкуренції на ринку між компаніями-забудовниками не лише у столиці, а й в інших великих та середніх містах України, можна знайти і більш дешевші варіанти. Це, за його словами, стосується невеликих смарт-квартир площею 28–38 квадратних метрів, які, приміром, у столиці можна купити за 20–26 тисяч доларів, у Харкові — за 18–20 тисяч доларів, у Одесі та Львові — за 23–25 тисяч доларів.
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»