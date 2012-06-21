Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Ціни на проживання в готелях по всьому світові можуть піднятися вдвічі, а в окремих і не таких поодиноких випадках, майже вчетверо. Такі прогнози нині дають готельєри в різних країнах світу. Вони пояснюють це тим, що власники готелів будуть вимушені підвищувати свої витрати і вони будуть набагато більшими, ніж це було у «спокійний» докарантинний 2019 рік.
Так, власники готелів будуть вимушені витрачати додаткові гроші на переобладнання приміщень, проводити постійно дезінфекційні заходи і таким чином загальна вартість щоденного перебування туристів істотно зросте.
Раніше зазначалося, що в березні-квітні 2020 року міжнародні оператори готельного бізнесу Radisson, Accor, IHG, InterContinental повідомили, що тимчасово припиняють свою роботу в Україні у зв’язку з проведенням карантинних заходів у нашій країні.
Як повідомив днями засновник туристичної компанії «Феєрія мандрів» Ігор Захаренко, поки що не можливо сказати, якими будуть ціни на проживання у готелях у різних країнах світу. За його словами, якщо половина якогось готелю взагалі не буде заповнена туристами, то цілком можливо, що ті, хто там мешкатимуть, будуть вимушені заплатити за повну вартість і за номери, які є порожніми.
Водночас, пан Захаренко наголошує: якщо попиту на готелі не буде, або він буде дуже малим, то їхні власники навряд чи підуть на різке підвищення цін.