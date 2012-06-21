Російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова зустрілася з режисером Олегом Сенцовим, який уже більш як 90 днів голодує в російській тюрмі на знак протесту проти утримання в неволі українських політичних в’язнів. За словами правозахисниці, Олег перебуває у «передкритичному стані», а лікарі колонії, «яким Сенцов довіряє, роблять те, що можуть, але не дають жодних прогнозів». Йому ставлять крапельниці й дають поживну суміш, яку він вживає, але «це ситуація, яка не може врятувати його життя». У розмові із Зоєю Свєтовою Олег підтвердив, що не планує припиняти голодування доти, доки не буде виконано його вимогу: звільнення всіх українських політв’язнів за принципом обміну всіх на всіх.
Українське МЗС укотре закликало Кремль звільнити Олега Сенцова. Про це написала речник МЗС Мар’яна Беца у Twitter. «Не можна гаяти ні хвилини. 93-й день голодування Сенцова. Закликаємо Росію звільнити його та понад 70 заручників Кремля», — написала дипломат.
Днями своє звернення до Москви оприлюднили діячі культури Франції, серед яких режисери Жан-Люк Годар і Кен Лоуч, а також міністр культури цієї країни. У зверненні, текст якого розмістила газета Le Monde, ідеться: «режисер помирає через те, що він дисидент». Автори листа наголошують, що не тільки Франція, а й міжнародна спільнота «від Євросоюзу до ООН» мають мобілізуватися заради Сенцова. «Митці в усьому світі добре знають, що російський президент має змогу припинити цю людську трагедію. Міжнародна спільнота має зробити все, щоб її почули, аби захистити режисера», — зазначено у зверненні.
Європейська кіноакадемія запропонувала оголосити 14 серпня Днем українського режисера Олега Сенцова і закликала президента Росії негайно звільнити його. У заяві цієї організації констатовано, що три місяці протестів діячів культури з усього світу на захист Олега Сенцова не дали результату, як і численні звернення до Володимира Путіна на всіх рівнях.
На тлі міжнародних акцій на підтримку українського режисера і повідомлень про те, що Олег повільно вмирає в російській тюрмі, відрізаний від родини, друзів і батьківщини, особливо цинічний вигляд має відповідь Кремля на прохання про помилування, яке надіслала Путіну мати Олега Сенцова Людмила. У листі з адміністрації російського президента їй написали, що для початку процедури помилування Олег Сенцов має особисто звернутися до Володимира Путіна з таким проханням.