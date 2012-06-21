Кров'яний тиск залежить від стану кровоносних судин. У їх стінках є м'язи, і якщо м'язи розслаблюються, тиск крові падає, якщо ж судинні м'язи напружуються, тиск зростає. Скорочуючи і розслабляючи свої м'язові клітини, судини регулюють кровотік. Коли м'язи в стінках судин напружуються, сама судина звужується, кровотік посилюється, але і серце при цьому має працювати енергійніше – так відбувається, наприклад, при фізичному навантаженні, коли скелетним м'язам потрібно більше кисню і поживних речовин. Коли нічого надзвичайного не відбувається, судини розслаблюються і навантаження на серце зменшується.

Кров'яним тиском управляє дуже складний механізм, який враховує безліч факторів. Відповідно, якщо якась частина цього механізму виходить з ладу, у людини розвивається хронічний понижений або підвищений тиск. Хронічний понижений тиск загрожує кисневим голодуванням у тих чи інших органах, хронічний підвищений тиск зношує серце і судини.

Є безліч ліків, що підвищують і знижують тиск, крім них, зазвичай рекомендують дотримуватися певної дієти, яка не дозволяла б тиску стрибати. І ліки, і рекомендації тут часто спрямовані на регуляцію натрію, калію і кальцію. Кальцій безпосередньо впливає на м'язи в судинних стінках, а його рівень залежить від калію; від натрію залежить, чи багато води забиратимуть нирки з крові, тим самим змінюючи в ній концентрацію іонів, в тому числі й іонів калію.

Співробітники Мельбурнського університету повідомили в Nature Communications, що є ще один елемент, який сильно впливає на кров'яний тиск, але який в такій ролі зазвичай не розглядають – це цинк. Дослідники виявили, що коли цинку в людських клітинах стає багато, судини розслаблюються. А коли рівень цинку підвищували у щурів, кров'яний тиск у них падав.

Цинк діє безпосередньо на м'язові клітини, пригнічуючи в них роботу кальцієвих каналів, але також він діє на епітеліальні клітини судин і на нерви, які пов'язані з судинами і регулюють їх роботу. Також вдалося показати, що найсильніше на цинк реагують судини мозку і серця. Звичайні ліки «від тиску» допомагають не всім, і у багатьох вони з часом навіть перестають діяти, так що тут були б дуже до речі якісь нові препарати, що регулюють рівень цинку в крові.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»