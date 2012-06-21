Китайські археологи виявили понад 100 дуже цінних артефактів, зокрема вишуканий і крихкий фарфор, при обстеженні древніх гробниць на 900-літньому сімейному кладовищі.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», безліч тендітних і добре збережених порцелянових предметів були виявлені археологами в провінції Шеньсі на північному заході Китаю.

Раніше в районі Чан'ань, що входить в агломерацію Сіань, столиці провінції Шеньсі, було знайдено родинний цвинтар, вік якого становить майже 900 років. Усі знайдені тут предмети піддали експертизі. У результаті було встановлено, що понад 60 артефактів, в тому числі чайні і винні сервізи, посуд і жертовні артефакти, є порцеляною, виготовленою в печі Яочжоу.

Такий фарфор фахівцями внесений до шістки найвідоміших керамічних виробів династії Сун (960-1279 рр. н.е.). Експертам навіть вдалося встановити точну дату їх виготовлення – 1123 рік.

Примітно, що всього було виявлено п'ять розкішних гробниць. Але дві з них археологи не встигли обстежити. У 2010 році вони були розграбовані мародерами.

Порцелянові ж вироби були знайдені археологами в трьох гробницях, в які грабіжники проникнути не змогли або не встигли. Вважається, що усипальниці належали родині на прізвище Мен, яка, ймовірно, користувалася великим впливом у період правління династії Північна Сун (960-1127 рр. н.е.).

«Ці гробниці були перенесені сюди з інших місць і спеціально побудовані для членів сімей, які померли в молодому віці, – говорить археолог Мяо Іфей з провінційного інституту археології Шеньсі. – Власникам гробниць на момент їх смерті було 30 років або менше».

Вчені відзначають, що відкриття цього родинного кладовища і безлічі цінних артефактів і порцеляни послужить орієнтиром для майбутніх досліджень поховальних обрядів часів династії Північна Сун. Важливе значення воно має і для вивчення історії розвитку кераміки в Китаї.

Додамо, що майстерня Яочжоу була побудована за часів правління династії Тан (618-907 рр. н.е.). У ній працювала одна з найвідоміших древніх печей, розташованих на півночі Китаю. Пік розквіту цієї майстерні припав на часи династії Сун.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»