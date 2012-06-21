У Миколаївському обласному художньому музеї ім. В. Верещагіна відбулася презентація першої персональної виставки журналістки, художниці, виконавчої директорки Миколаївського пресклубу Людмили Савкової. Експозицію «Цінуйте красу життя» становлять 66 робіт, написані за останні п’ять років. Цікаво, що Людмила, відома в Миколаєві як успішна досвідчена журналістка, вперше взяла в руки пензлі недавно, у 2015 році. Вона завжди цікавилася мистецтвом, товаришувала з миколаївськими художниками, згодом самостійно навчилася малювати.
Людмила пояснює, що відчула потребу викласти емоції та переживання на полотні в той період, коли у країні відбувалися жахливі події. Цей порив став її своєрідним внутрішнім протестом проти війни та руйнування всього світлого й доброго. «Маємо зберегти красу та любов до життя, емоційний інтелект», — переконана майстриня.
Як зазначив куратор виставки син Людмили Юлій Нудельман, на виставці далеко не всі картини. Деякі з них у приватних колекціях, а деякі чекають свого часу до наступних виставок.
«Мені дуже подобаються мамині роботи, в яких світло, позитив, гарний настрій незалежно від того, це пейзаж, натюрморт чи абстракція. Мама — позитивна талановита щира людина, яка цінує кожну мить життя. Звідси і назва виставки. Гадаю, кожен знайде в цих картинах щось своє», — каже він.
На виставці представлено картину «Космос», яка влітку 2019 року брала участь у міжнародному проєкті на фестивалі Burning Man у Неваді. Відео з картиною транслювали на величезну піраміду. У цьому проєкті брала участь більш як сотня українських художників. Людмила пробує працювати в різних техніках і жанрах образотворчого мистецтва.
«Не роблю ескізів, починаю працювати відразу — це своєрідний танець біля полотна, який триває майже сім годин. В одній картині використовую багато різних інструментів і технік. Найбільше подобається працювати на чорному полотні, в мене чимало таких картин. Улюблений напрям творчості — абстрактний живопис. На мою думку, він єдиний дає можливість самовираження і примушує глядача до інтелектуальної роботи», — розповідає художниця.
Людмила Савкова вважає, що журналістику та мистецтво багато що об’єднує: досвід, творчий підхід до сприйняття життя, володіння словом. Усі її картини написано у гарному настрої, у них позитивна енергетика, що вже відчули численні гості першої виставки Людмили Савкової.