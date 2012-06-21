Компактний кросовер Citroеn C3 Aircross визнали лідером у номінації конкурсу Autobest. Це найкращий автомобіль для покупки 2018 року.
Кращим автомобілем 2018 за версію конкурсу AUTOBEST став кросовер Citroën C3 Aircross. 2-ге місце в рейтингу зайняв Opel Grandland X. На 3-й позиції – Volkswagen T-Roc.
У топ-6 автомобілів увійшли Seat Ibiza, Ford Fiesta, Honda Civic.
«У цьому році склалася рідкісна для конкурсу Autobest ситуація, коли на перемогу претендували шість абсолютно нових моделей автомобілів. Це було серйозне суперництво – привітань заслужили всі шість машин, що зробило перемогу Citroеn C3 Aircross ще більш значущою», – каже засновник проекту Ден Варди.
За перше півріччя 2017 року CITROЁN реалізував у Європі 426 тисяч автомобілів, продемонструвавши зростання продажів на 5,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.