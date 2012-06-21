Компанія Citroen представила маленьку комерційну модель під назвою My Ami Cargo. У Франції ціни на автомобіль стартують з позначки 6490 євро.

Довжина електромобіля, створеного на базі двомісної пасажирської моделі Citroen Ami, склала 2,41 м, ширина – 1,39 м, а висота – 1,52 метра. У салоні встановлено єдине крісло для водія, а на місці пасажирського сидіння обладнали пластиковий бокс ємністю 260 літрів зі знімною плоскою кришкою.

У задній частині автомобіля є ще один відсік на 140 літрів. Таким чином, загальний обсяг корисного простору My Ami Cargo, який може взяти на борт до 140 кг вантажу, склав 400 літрів.

Citroen My Ami Cargo оснащений 6-кіловатним електромотором (8 к.с.), що живиться від блоку літій-іонних акумуляторів на 5,5 кіловат-години. Максимальна швидкість автомобіля склала 45 км / год, а заявлений запас ходу без підзарядки батарей дорівнює 75 кілометрам.

У березні 2021 року компанія Dacia (бюджетний бренд Renault) почала приймати замовлення на компактний електричний кросовер Spring EV, ціни на який у Франції з урахуванням державних субсидій починаються від 12,4 тис. євро).

Крім того, до виходу на європейський ринок готується маленький електромобіль FreZe Nikrob EV, який представляє собою перелицьовану версію популярного в Китаї електрокара Wuling Hongguang MINI EV. Продажами новики займеться Латвійська компанія Dartz Motorz, відома розробкою дорогих броньованих позашляховиків, і литовська фірма Nikrob UAB.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»