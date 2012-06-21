Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки перемозі у конкурсі «Сіті-бот «Назар у місті» в Харкові впровадять новий сервіс, що збирає воєдино дані комунальних служб, 6 місяців ним можна буде користуватимуться безкоштовно.
За інформацією Міністерства цифрової трансформації України в конкурсі брали участь 22 міста з 16 областей. За підсумками, попри велику кількість претендентів, у числі чотирьох міст серед переможців визнано Харків. Саме в цих містах, як зазначили в міністерстві, створили всю необхідну технічну базу для впровадження сервісу, а мери міст проявили найбільшу для цього політичну волю.
CityBot «Назар» – це зручний канал отримання оперативної інформації щодо поточних ремонтів та термінів усунення аварій за адресами користувачів. І, як запевняють його розробники, кожен, хто скористається сервісом матиме змогу швидко дізнатися про те, коли в його оселі вимкнуть воду чи світло, й коли ці незручності буде усунено.