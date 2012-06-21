Археологи з Університету штату Вашингтон зробили дивовижне відкриття. З’ясувалося, що цивілізації, які не мали грошей і писемності — просто не могли розвиватися, що призводило до їх занепаду і зникнення. Матеріали наукового дослідження вчені опублікували у виданні Nature Communications.
Для росту і розвитку людського суспільства, як зараз, так і в далекі часи було дуже важливо збереження і обробка отриманої інформації. «Усупереч поширеній думці, що благополуччя цивілізації повністю залежить від військових технологій і великої кількості ресурсів, вміння записувати інформацію і карбувати монети, мало важливіше значення в соціально-політичному розвитку наших предків», — вважають вчені.
Фахівцями з Інституту Санта-Фе під керівництвом археолога Тіма Колера, було вивчено вплив інформаційних технологій на розвиток людської популяції за період від неоліту до сьогодення.
«Писемність або карбування монет були такими ж важливими інструментами для соціально-політичного розвитку древніх цивілізацій, як Інтернет для сучасного суспільсва», — заявив Колер, зазначивши, що вчені під його керівництвом прийшли до такого висновку, проаналізувавши базу даних Seshat, що охоплює артефакти і документи понад 400 стародавніх суспільств, що існували за останні 10 000 років.
Проведений аналіз показав, що на початковому етапі формування суспільства основною силою його розвитку був ріст чисельності населення. Подальшому росту населення сприяли, за даними вчених, винахід способу передачі інформації за допомогою письма, а також карбування грошей.
На якомусь етапі розвитку людства з'являється гостра потреба в інструментах для роботи з інформацією. Це не тільки писемність, але і способи здійснення транзакцій. Тільки при наявності листування і грошей стародавні суспільства могли розвиватися далі, а інакше їх очікував занепад (за дуже рідкісними винятками).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»