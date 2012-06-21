Світовий банк підтримав підписання Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення. «Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їхніми законними доходами. Світовий банк схвалює закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у боротьбі з корупцією серед чиновників», — йдеться в заяві, розміщеній у Facebook.
У Світовому банку зазначили, що цивільна конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» №263-ІХ Верховна Рада ухвалила 31 жовтня 2019 року.