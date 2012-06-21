Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань та миробудівництва Розмарі Ді Карло оприлюднила дані моніторингової місії ООН з прав людини щодо потерпілих цивільних жителів Донбасу внаслідок російської гібридної війни. За її словами, впродовж 2019 року в зоні бойових дій, що тривають усупереч періодичним домовленостям про припинення вогню та режим тиші, постраждали 167 людей. На жаль, з них 27 осіб загинули, а ще 140 зазнали різноманітних поранень. Більшість жертв неоголошеної війни — 63% — потерпіли під час обстрілів, а 35% — від мін та інших боєприпасів, якими перенасичена територія прифронтового краю.
У цих цифрах простежується навіть позитивна тенденція: жертв війни стало на 40% менше, ніж у попередньому 2018 році, коли тільки загиблих було 55 душ.
«Це найнижчі показники щодо постраждалих серед цивільного населення за весь період конфлікту. Ми раді цьому, але наголошуємо, що повне та всебічне припинення вогню — найкращий спосіб уникнути жертв серед цивільного населення», — переконана Розмарі Ді Карло.
Із 2014 року ООН та інші міжнародні організації надавали допомогу мільйону людей — жителям небезпечної зони в Донецькій та Луганській областях, проте це менш як третина населення, яке потребує допомоги. Як стверджує заступниця Генсека ООН, план гуманітарного реагування на 2019 рік мав гострий дефіцит фінансування, а план на 2020-й потребує 158 мільйонів доларів, аби бажану допомогу отримали 2 мільйони людей.