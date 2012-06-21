Про це «Урядовому кур’єру» повідомили у пресслужбі Єврокомісії. На відповідний запит Києва, зроблений через Механізм цивільного захисту ЄС, Словаччина запропонувала надіслати Україні захисні маски, дезінфікувальні засоби, ковдри тощо, «щоб допомогти країні боротися з пандемією коронавірусу». ЄС, зі свого боку, координуватиме й співфінансуватиме надання цієї допомоги.
«Пандемію коронавірусу COVID-19 потрібно зупиняти в усьому світі. Я вдячний Словаччині за допомогу нашим сусідам в Україні. Тільки разом ми можемо подолати цей вірус. ЄС готовий і надалі розглядати всі запити про допомогу», – заявив Єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. У межах Механізму цивільного захисту ЄС Брюссель уже скоординував надання допомоги 13-ти країнам-партнерам для боротьби з коронавірусом.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»