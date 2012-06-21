Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському Центрі надання адміністративних послуг відкрили територіальний підрозділ, який функціонуватиме при Центрі обслуговування учасників бойових дій, АТО та членів їхніх сімей.
Троє фахівців надаватимуть послуги, перелік яких розширять. А поки що означені категорії сумчан можуть скористатися консультаціями з таких питань як земельні та архітектурні, реєстрація чи зняття з місця проживання, реєстрація у державних реєстрах, видача довідок про склад сім’ї, форми 13, документів дозвільного характеру тощо.