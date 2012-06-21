Такі комплекти виготовляють та програмують у Кремінній на Луганщині. Мобільний Центр надання адміністративних послуг має вигляд невеликої металевої валізи, в якій міститься ноутбук, зчитувач ID-карток, інтернет-модем та спеціалізоване програмне забезпечення.
Виготовлено 16 таких комплектів для громад Луганської та Донецької областей.
«Тепер для того, щоб отримати адміністративні та соціальні послуги зовсім не обов’язково приїжджати до ЦНАПу, бо ЦНАП може приїхати до вас», – зазначив Янтомас Хімстра, директор ПРООН в Україні. – Ця технологія дозволяє надавати якісні послуги особам з інвалідністю, людям похилого віку у віддалених районах, в тому числі біля лінії зіткнення».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»