Щороку останньої неділі травня кияни зазвичай відзначають День свого улюбленого міста. Цього року цей день припадає на 31 травня.
Проте у нових реаліях святкуватимемо ми його не так, як зазвичай. Тож цього разу киянам та гостям міста пропонується свято онлайн.
Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він зазначив, що зазвичай цього дня в столиці відбуваються великі концерти просто неба, фестивалі їжі, ярмарки тощо. Але цього року такі масові заходи не відбуватимуться, адже вони заборонені.
А святкування онлайн, за його словами, передбачає, що, наприклад, на телеканалі «Київ» будуть транслювати концерти відомих виконавців у прямому ефірі, покажуть програми про історію столиці і про те, чим вона живе сьогодні.
Будуть приємні сюрпризи і для користувачів соцмереж. Столичні колективи створюють святкові відеоролики, які оприлюднять там у день свята.
В онлайн-форматі відбудеться і традиційний «Пробіг під каштанами». Є така цікава задумка, що за всіх киян бігатимуть кілька людей, а отже вулиці цього дня перекривати не будуть.
А організатори запропонують киянам приєднатися до благодійної акції та зробити грошовий внесок у розмірі 100 гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані на потреби столичних лікарів та медустанов, Традиційного центру дитячої кардіології та кардіохірургії та ін.
Також з 31 травня в столиці почнуть працювати міські фонтани.
А ознайомитися з програмою усіх заходів, що відбудуться на День Києва у новому форматі, можна на офіційних сайтах КМДА і телеканалу «Київ».
Також у цей день місто патрулюватимуть посилені наряди поліції та муніципальної варти. В’їзд до міста 31 травня обмежуватися не буде.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»