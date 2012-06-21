Ціна на електроенергію для населення цього року не зміниться і залишиться на рівні 1,68 гривні за кВт.
У цьому під час Години запитань до уряду запевнив Прем’єр–міністр Денис Шмигаль.
«Для Кабінету Міністрів залишаються критичними питання стабілізації та фіксації цього року поточних цін на електроенергію для населення і зниження цін на електроенергію для промислових споживачів. Наразі ціна для населення в Україні – найменша в Європі, а для промисловості – п’ята знизу серед європейських країн», – зазначив Прем’єр.
За його словами, нині ситуація в енергетиці складана – споживання впало на 9% і уряд був змушений переглядати баланс. Кабмін пропонує заходи, які дозволять стабілізувати енергетику і не допустити віялових відключень. Зберігається безпека атомної генерації, забезпечуються роботою українські шахтарі та українські енергетики.
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«Урядового кур’єра»